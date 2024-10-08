MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz teklif!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:49

MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun dikkatini çeken yarışmacılardan biri olan Ayşe Ekiz, bu hafta yarışmaya veda etti.

Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak son haftalarda güçlü rakiplerine karşı istenen tabakları çıkaramayan Ekiz, "Şef olmuyor benden, herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözleriyle durumu özetledi.

"HAKSIZLIK YAPILDI"

Eleme potasında yer alan Şirin’in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması, diğer yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirdi. Sosyal medya üzerinde Ayşe Ekiz’e yönelik haksızlık yapıldığı yönünde tepkiler yükseldi ve yarışmanın gidişatına dair tartışmalar başladı.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Yarışmaya veda etmesine rağmen Ayşe Ekiz'e sürpriz bir teklif geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ekiz'i belediyenin Gastronomi Birimi'ne davet etti.

Başkan Köksal, "Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir" dedi.

Köksal, Afyonkarahisar’ın UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girdiğini hatırlatarak, "Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır" ifadelerini kullandı.