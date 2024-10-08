MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz teklif!

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz bir teklif geldi. Ekiz, gastronomi biriminde görev alması için davet edildi.

MasterChef'e veda eden Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz teklif!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:49

MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun dikkatini çeken yarışmacılardan biri olan Ayşe Ekiz, bu hafta yarışmaya veda etti.

Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak son haftalarda güçlü rakiplerine karşı istenen tabakları çıkaramayan Ekiz, "Şef olmuyor benden, herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözleriyle durumu özetledi.

"HAKSIZLIK YAPILDI" 

Eleme potasında yer alan Şirin’in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması, diğer yarışmacıları ve seyircileri öfkelendirdi. Sosyal medya üzerinde Ayşe Ekiz’e yönelik haksızlık yapıldığı yönünde tepkiler yükseldi ve yarışmanın gidişatına dair tartışmalar başladı.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Yarışmaya veda etmesine rağmen Ayşe Ekiz'e sürpriz bir teklif geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ekiz'i belediyenin Gastronomi Birimi'ne davet etti.

Başkan Köksal, "Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir" dedi.

Köksal, Afyonkarahisar’ın UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girdiğini hatırlatarak, "Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #Ayşe Ekiz

İlgili Haberler

MasterChef pide nasıl yapılır? Enfes iç malzemeleri ile pide yapmanın püf noktaları...

MasterChef pide nasıl yapılır? Enfes iç malzemeleri ile pide yapmanın püf noktaları...
MasterChef Türkiye'de 7 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığın sahibi kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

MasterChef Türkiye'de 7 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığın sahibi kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
MasterChef'te 6 Ekim'de kim elendi? MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef'te 6 Ekim'de kim elendi? MasterChef Türkiye'de kim elendi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler