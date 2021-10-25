MasterChef’te duygusal anlar: Şefler yarışmacıyı teselli etti

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:27

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef’te elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Takımdaki oylama sonucunda ise haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran oldu.

MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi. Sonrasında konseydeki oylamada adı en çok yazılan Sergen, haftanın 4. eleme adayı oldu.

MasterChef'in 21 Ekim Perşembe ekrana gelen bölümündeki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın 5. eleme adayını belirledi. Eren'in eleme potasına gönderdiği isim ise Pelin oldu. Takımdaki oylamada ise haftanın 6. eleme adayı Emre oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Rabia, Dilara, Sergen, Hasan, Pelin ve Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün ayva olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Sergen, Dilara ve Hasan'ın tabakları beğenildi. Bu yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

İkinci tura kalan Rabia, Emre ve Pelin ise Somer Sivrioğlu'nun kadayıflı karides yemeğini yapmak için tezgah başına geçti. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı.

Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Rabia oldu. Rabia elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Şefler genç yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.