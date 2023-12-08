Yayınlanma: 08.12.2023 - 19:54

Güncelleme: 08.12.2023 - 19:54

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük ödül için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef'te eleme adayları kim oldu? Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim? İşte büyük ödülün sahibi...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tolga'nın vedasının ardından Allstar'da 10 kişi kalan Masterchef yarışmacıları kaptanlık oyununu kazanarak haftaya güzel bir başlangıç yapmak için önlüklerini giydi. Şeflerin yarışmacılardan simit istediği gecede en başarılı bulunan isim Kıvanç oldu. Kıvanç, kırmızı takımın kaptanı olarak Sergen'i seçti.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda "Dürümler" düellosunda karşı karşıya geldi:

Adana Dürüm: Esra-Batuhan

Urfa Dürüm: Hasan-Kıvanç,

Çöp Şiş Dürüm: Eren-Barbaros,

Tavuk Şiş Dürüm: Cemre-Tahsin

Nohut Dürüm: Sergen-Dilara

Adana, Urfa, Tavuk Şiş, nohut dürüm, çöp şiş çeşitlerinin yer aldığı düelloda kırmızı takım galip geldi.

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler; Esra, Kıvanç ve Cemre oldu. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Kıvanç elde etti. Gecenin sonunda yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Esra oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda skoru 1-1 yapmak isteyen mavi takım ve haftayı lider kapatmak isteyen mavi takım Ratatouille yemeğini en başarılı şekilde yapmaya çalıştı. Haftanın ikinci takım oyununda tek yemek, beş düello oldu. İşte eşleşmeler:

Sergen - Dilara

Tahsin - Barbaros

Cemre - Eren

Hasan - Kıvanç

Esra - Batuhan

Oyunun kazananı Sergen kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

Allstar'da üçüncü defa müzayede şeklinde yapılan turda gecenin en başarılısı olarak seçilen isim Dilara oldu. Yapılan oylamada ise tüm takım arkadaşlarından oy alan Cemre eleme potasına giren ikinci isim oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hamsi düellosunda karşı karşıya geldi. Kaptanların seçtiği düelloda eşleşmeler ise şöyle yapıldı;

Hamsi buğlama: Barbaros-Eren

Hamsili ekmek: Cemre-Batuhan

Hamsi böreği: Dilara-Sergen

Hamsi kağıt kebap: Tahsin-Esra

Hamsi kayganası: Kıvanç-Hasan

45 dakika sürede yarışmacılar tarafından hazırlanan yemekler sonucunda şeflerin kararı ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şeflerin değerlendirmesi ile kazanan Dilara oldu.

Mavi takımda yapılan oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Kıvanç oldu. Böylece bu haftanın son eleme adayı Kıvanç olarak belirlendi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takımın üç takım oyununu da kaybettiği gecede eleme adayları olarak belirlenen isimler kaptan Kıvanç, Esra ve Dilara oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da 8 Aralık'ta yayımlanan bölümde Masterchef tarihinden ilk defa gerçeklenen bir konsept kullanıldı. Bu bölümde yarışmacılar kullanacakları bıçakları seçti:

Sergen - Kıvanç: Şef Bıçağı

Eren - Barbaros: Et Bıçağı - Kuzu Eti

Batuhan - Cemre: Sebze Bıçağı - Vejetaryen

Hasan - Dilara: Ekmek Bıçağı - Hamur İşi

Tahsin - Esra: Dilimleme Bıçağı - Dana Eti