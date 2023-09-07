Şefler ayakta alkışladı... Masterchef'te bir ilk!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 23:57

Güncelleme: 08.09.2023 - 00:18

MasterChef'te eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 7 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı...

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü oyununda karşılaştı. Şefler; Balıkesir otları tabağı, tirit, patlıcanlı basma börek, ballı kuzu kaburga sarma, balıkesir kaymaklısı yemeklerinin 1 saate tamamlanmasını istedi.

Yarış sonunda kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununa çıkan kırmızı takımın tabakları arasından en başarılı olan isimler; Tahsin, Barış, Batuhan, Dilara ve Tanya oldu. Dört isimden dokunulmazlığı da Barış kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Günün dokunulmazı Barış verdiği isimle potada 5. kişiyi belirledi. Haftanın beşinci adayı böylelikle Tolga oldu. Yapılan oylamanın ardından çıkan son isim ise Tanya oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında; Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga ve Tanya yer aldı.