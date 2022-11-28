Masterchef'te kim elendi? 27 Kasım 2022 Masterchef'e kim veda etti?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:10

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 5 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

MasterChef'te geçtiğimiz akşam, ilk etapta yarışmacılar mor patates malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırladı.

Yeni formata göre jürilerin değerlendirmesinin ardından Fatma Nur, Tolga, Burak Kaya ve Gamze ikinci tura çıktı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler Mehmet Şef'in tarifi olan ''Tatlı Dilek'' yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, potadan çıkan isimler Burak Kaya ve Gamze oldu. Son ikiye ise Fatma Nur ve Tolga kaldı. MasterChef Türkiye'de elenen isim Fatma Nur oldu.