MasterChef'te olay sakatlık: Beyza'nın yüzüne kaynar yağ döküldü! Yarışmacı acil olarak hastaneye kaldırıldı!
Televizyon programlarının en fazla izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef yarışmasında yarışan Beyza'nın suratına kızgın yağ döküldü. Yarışmacı acil olarak hastaneye kaldırıldı.
MasterChef programında bu haftanın ödül oyunu Uşak'ta yapıldı. Yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne gelen kızgın yağ, yarışmacının acil olarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu.
BEYZA'YA NE OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli yayınlanan yeni bölümü sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı. Beyza Aydın'ın kızgın yağ dolu tepsiyi çevirdiği sırada yüzüne yağ döküldüğü görüldü. Yarışmacılar büyük panik yaşarken Erim sağlık ekiplerinden yardım istedi.
YARIŞMACI ACİL OLARAK HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Olay sonrası Beyza Aydın ile ile ilgili açıklama yapan Mehmet Şef, yarışmacının hastaneye gönderildiğini söyledi.
ŞEFLERDEN İLK AÇIKLAMA
Stüdyoda Beyza Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Somer Şef ilk açıklamayı yaptı. Beyza'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyen Somer Sivrioğlu, "İlk müdahaleyi sağlık personelimiz Serhat Özer yaptı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem yetkililer ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Sayın Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Şuanda müşahede altında, biz de konuştuk. Bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz. Beyza'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." dedi.
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