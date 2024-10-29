Yayınlanma: 29.10.2024 - 23:37

Güncelleme: 29.10.2024 - 23:37

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yı buluşturan MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 13. hafta büyük bir heyecanla başladı. 13. Haftada haftanın ilk takım oyununda hangi tarafın daha başarılı olduğu ve kaybeden takımdan eleme potasına dahil olan isimler araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de 29 Ekim'de eleme adayı kim oldu? MaterChef'te eleme potasına kimler girdi? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 13. haftada yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 13. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Ezgi oldu. En başarılı profiterolü hazırlayan Ezgi gecenin birincisi, Onur ikincisi oldu. Ezgi kırmızı takımın kaptanı olarak Kaan'ı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Ezgi

Beyza

Eda

Şirin

Akın

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Emre

Kerem

Semih

Muratcan

Onur

Nigar

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2024'te 13. haftanın ilk takım oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kırmızı- beyaz renkte yiyeceklerin eşleştirilmesi ile düello usulüyle oynandı. Gecenin sonunda kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden önlüklerini giydi.

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda bir araya gelen yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan isim dokunulmazlığın sahibi olacak ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu seçme şansı yakalayacak. Yapılan oylamanın ardından ise 2. eleme adayı belli olacak.