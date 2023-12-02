MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 2 Aralık 2023 MasterChef'te neler yaşandı? Bu hafta eleme potasında kimler var?

Yayınlanma: 02.12.2023 - 21:04

Güncelleme: 02.12.2023 - 21:04

Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar dördüncü eleme adayı olamamak için ter döküyor. Bu gece ekrana gelen bölümde Masterchef Allstar'a Hintli Şef Amardeep Anand konuk oldu. Yarışmacılar Buzi Bafu & Tava Parata yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı Sergen'in kazandığı bölümde yapılan oylamanın ardından eleme potasına giren isim Tolga oldu.

Gecenin kazananı yine kırmızı takım oldu. Mavi takım bu hafta ikinci defa bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağa imza atan isim Batuhan oldu. Geride kalan isimlerin yer aldığı oylama sonucu ise haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Dilara oldu.

Haftanın son takım oyunun kaybeden takım bu sefer Barbaros kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Kıvanç'ın bireysel dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede yapılan oylamanın ardından potaya giren isim Eren oldu. Böylece haftanın eleme adayları Tolga, Dilara ve Eren olarak belirlendi. Cumartesi günü dördüncü aday da belli olacak.