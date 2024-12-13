MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? 12 Aralık'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim merak ediliyor. Peki, MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? 12 Aralık'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? 12 Aralık'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 01:05

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda yeni haftanın üçüncü takım oyunu geride kaldı. Gecenin sonunda eleme adayı olarak belirlenen isim ise merak ediliyor. Peki, MasterChef'te üçüncü takım oyununu kim kazandı? 12 Aralık'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenerek 9 olan isim Emre oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olan isim Kerem oldu. Kerem, kırmızı takımın kaptanı olarak Semih'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kerem

Alper

Onur

Erim

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Semih

Şirin

Beyza 

Eda

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk takım oyununda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununun ardından oynan bireysel dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığın sahibi Onur oldu. Potaya giren ilk isim ise Erim oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın kaybettiği gecede dokunulmazlığın sahibi Beyza oldu. En çok oy alarak potaya giren isim ise Şirin oldu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te üçüncü eleme adayı Alper oldu.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Eleme Adayı #eleme

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