MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:42

MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı bugün belli oldu. MasterChef'te haftanın 4. eleme aday 7 Aralık cumartesi günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar en iyi hamsili pilavı yapmak için yarıştı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te pazar günü yapılacak eleme oyunundan önce, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek içim mücadele etti. Haftanın dördüncü eleme adayı Erim oldu.

MASTERCHEf ELEME POTASI

Şirin

Beyza

Emre