Masumiyet Müzesi dizisi yayına girdi, kitap stokları tükendi: Yüzde bin 528'lik artış!

Masumiyet Müzesi'nin dizi uyarlamasının Netflix'te izleyiciyle buluşması, e-ticaret verilerine doğrudan yansıdı.
Orhan Pamuk imzalı esere yönelik ilgi, dizinin yayın tarihinin açıklanmasının ardından hızla yükseldi.
Dizinin yayın tarihinin açıklanmasının ardından geçen beş haftalık süreçte kitap aramaları yüzde 641, satışlar ise yüzde 406 arttı.
YAYINA GİRDİĞİ GÜN KİTABE TALEP ZİRVEYE ULAŞTI
Dizinin yayına girdiği 13 Şubat günü talep zirveye ulaştı.
Kitap satışları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 885 artarken, aynı gün "Masumiyet Müzesi" aramalarında haftalık bazda yüzde bin 528'lik artış kaydedildi. Yaşanan yoğun ilgi nedeniyle platformdaki mevcut kitap stokları kısa sürede tükendi.
Coğrafi dağılıma bakıldığında en yüksek ilgi, üç büyük ilin ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'dan geldi.
Kitaba ilgi gösteren kitlenin yüzde 70'ini kadınlar, yüzde 30'unu ise erkek kullanıcılar oluşturdu.