Masumlar Apartmanı'nın yeri bu diziyle dolacak
Yayınlandığı döneme damga vuran TRT dizisi Masumlar Apartmanı'nın yerine yeni dizi geliyor.
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi TRT’de izleyenleri ekran başına kilitlemişti.
15 Mayıs 2020’de ekran macerasına başlayan dizi, 2 sezon boyunca yayınlandı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İç Yüzü romanının ‘Çöp Apartman’ bölümünden uyarlanan dizi özellikle ilk sezonuyla reytingleri alt üst etmişti. Fakat Farah Zeynep Abdullah’ın diziye veda etmesiyle birlikte, dizi popülerliğini kaybetti.
Senaristler güzel oyuncunun yerini doldurmaya çalışsalar da, Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezonu bekleneni veremedi ve dizi 71. Bölümünde final yaptı.
TRT iki sezon süren “Masumlar Apartmanı”nın ardından yine etkili ve gerçek bir aile hikâyesini ekrana taşıyacak.
Tv100’de yer alan habere göre; diziyi Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film çekecek.
Hazırlıkları süren proje Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazılıyor.
"Cennet’in Çocukları” adlı diziyi Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar yazıyor.
Dizide şiddet, alkolizm, kişilik bozukluğu ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adam, tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan güçlü bir kadın ve çocuklarının gerçek hikayesi anlatılacak.
Projenin şu günlerde yoğun bir şekilde oyuncu seçimleri yapılıyor.
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