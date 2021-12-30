Matcha nedir? Matcha çayının faydaları nelerdir?

30 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Genç çay yapraklarının öğütülerek parlak yeşil bir toz haline getirilmesiyle yapılan bir yeşil çay türü olan Matcha, son günlerin popüler gıdalarından. Matcha yaprakları gölgede tutulan yeşil çay çalılarında yetiştirilir. Gölge, yapraklardaki klorofil içeriğini artırır, bu da onları parlak yeşil ve besinlerle dolu yapan şeydir. Yapraklar elle toplanır ve sapları ve damarları çıkarılır. Matcha tozu sıcak su ile çırpılır. Bu, yaprakların suda demlendiği normal yeşil çaydan farklıdır.

Bir çay firmasının ortak sahibi ve 'The Book of Matcha' kitabının yazarı Louise Cheadle, demleme yeşil çay yapmayı, "Ispanağı sıcak suda haşladıktan sonra yeşilliği atıp suyunu içmekten bir farkı yok" diye yorumluyor. Besinlerin en iyi kısmının atıldığına dikkat çekerek, "Matcha ile aslında tüm çay yapraklarını içiyorsunuz" diyor.

Yapraklar geleneksel olarak granit taşlarla süper ince bir toz halinde öğütüldüğünü söyleyen Cheadle, “Yaprakları öğütmek bir saat sürüyor ve besinleri korumak için karanlıkta yapılıyor” diyor. “En iyi matcha, yüzyıllardır yetiştirildiği ve geleneksel Japon çay seremonisinin bir parçasını oluşturduğundan Japonya'dan gelir” diye ekliyor.

MATCHA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Matcha, diğer yeşil çaylar gibi, kateşinler adı verilen bir sınıf antioksidan içerir. Matcha, vücutta kanserle mücadele etkilerine sahip olduğuna inanılan EGCG (epigallokateşin gallat) adı verilen bir kateşinde yüksektir. Kateşin emildikten sonra hedef dokulara ulaşarak antikanser aktivite gösterir. Kanser oluşumunun tüm safhalarında tersine etki sağlayarak kanser hücresine karşı savaşır ve tümörü küçültür.

Çalışmalar, yeşil çayı kalp hastalığını, tip 2 diyabeti ve kanseri önlemeye yardımcı olmak çeşitli sağlık yararlarıyla ilişkilendirmiştir. Sindirimi kolaylaştırıp, metabolik hızı arttırdığı için kilo kaybını teşvik eder. Bununla birlikte, ağızdaki bakterileri azaltarak diş ve diş eti sağlığına da katkı sağlar.

2014 yılında yapılan bir araştırma, çay ve kan basıncı arasındaki bağlantı üzerine 25 randomize kontrollü çalışmayı inceledi ve insanların 12 hafta boyunca çay, özellikle de yeşil çay içtiğinde kan basıncının önemli ölçüde düştüğünü bildirdi. 2011 yılında yapılan bir araştırma, yeşil çay içmenin daha düşük kötü LDL kolesterol seviyeleri ile bağlantılı göründüğünü bildirdi. Matcha bir tür yeşil çay olduğu için benzer faydaları paylaşabilir, ancak bu iddiayı yapmak için yeterli araştırma yok.

MATCHA VE YEŞİL ÇAYIN FARKLARI NELERDİR?

Hem normal demlenmiş yeşil çay hem de matcha kafein içerir, ancak kahve veya siyah çaydan daha azdır. Matcha, normal demlenmiş yeşil çaydan daha fazla kafein içeriyor gibi görünüyor. Matcha çayı, yeşil çaydan 10 kat daha besleyicidir ve 137 kat daha fazla antioksidan içerir. Ayrıca Matcha çayı geleneksel taş değirmende öğütülerek hazırlandığından yaprağın tamamı kullanılır. Yapay renk ve aromalar içermez.

MATCHA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Matcha tozu, sıcak su birlikte çırpılmalıdır. Topaklanmaları önlemek amacıyla bir kaseye elemek için bir çay süzgeci kullanmanız önerilir. Daha sonra üzerine ılık su ilave edip çırpın. Geleneksel olarak bu, bambu çırpıcı adı verilen bir çırpma teli ile yapılır. Çırpma, fincanınıza dökülebilecek köpüklü bir çay oluşturur. Bazı insanlar parlak yeşil bir latte yapmak için tozu süt gibi diğer sıcak sıvılara da ekleyebilir.