Matrix serisinin 4. filmi 'The Matrix Resurrections' bugün vizyona girdi

24 Aralık 2021 Cuma, 16:35

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 3 film vizyona girdi.

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" da 24 Aralık'ta izleyicilerle buluştu.

Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.

Filmden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor. İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, dördüncü filmden çok yüksek ücret almaması dikkat çekti.

Reeves, son filmde 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin Matrix 4'te yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak."

"Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.