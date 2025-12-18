Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme: İkinci doktorun cezası belli oldu

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinde bulunan jakuzide hayatını kaybetmişti. 54 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin, adli tıp raporlarına göre “ketaminin akut etkileri” olduğu açıklanmıştı.

Perry’nin şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanının da bulunduğu beş kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada ilk ceza geçtiğimiz haftalarda verilmişti. Dört ayrı ağır suçtan suçlu bulunan Dr. Salvador Plasencia, Matthew Perry’ye yasa dışı yollarla ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dosyada yer alan ikinci doktor Dr. Mark Chavez’in de cezası belli oldu. Chavez, Perry’ye yasa dışı şekilde ketamin temin etmekten dolayı sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezası aldı. Böylece Chavez, oyuncunun ölümüyle bağlantılı olarak ceza alan ikinci kişi oldu.

Mahkemede suçunu kabul eden Chavez, bir toptancıdan sahte reçete kullanarak ketamin temin ettiğini ve bu maddeyi Matthew Perry’ye ulaştırması için Dr. Salvador Plasencia’ya sattığını itiraf etti. Duruşmada yakın zamanda bir yakını­nı kaybettiğini belirten Chavez, Perry’nin ölümünün yol açtığı acıyı anladığını ifade ederek, “Perry ailesine en içten taziyelerimi iletmek istiyorum” dedi.

Öte yandan, davada suçlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul eden diğer üç kişinin cezalarının da önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

Yetkililer, depresyon tedavisi kapsamında ketamini yasal olarak kullanan Matthew Perry’nin, bir süre sonra kendisine reçete edilen miktarın daha fazlasını talep etmeye başladığını belirtti. Bu sürecin, iki doktoru, Perry’nin birlikte yaşadığı asistanı Erik Fleming’i ve “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen uyuşturucu satıcısı Jasveen Sangha’yı da kapsayan bir uyuşturucu ağına uzandığı ifade edildi.