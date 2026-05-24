Mavi Dolunay tarihi, gökyüzü takvimi üzerinden araştırılırken, bir ay içinde gerçekleşen ikinci dolunay olarak tanımlanan bu nadir gök olayı gökbilimciler tarafından “Mavi Ay” olarak adlandırılıyor. Peki, Mavi Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi dolunay nedir? İşte ayrıntılar...

MAVİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Mayıs ayının ilk dolunayı 1 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Ayın ikinci dolunayı olan Mavi Ay ise 31 Mayıs’ta Yay burcunda meydana gelecek. Yılın nadir gök olaylarından biri olarak kabul edilen Mavi Dolunay, yılın 13. dolunayı olarak gerçekleşecek ve saat 11.45’te en parlak noktasına ulaşacak.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Dünya’da yaşanan volkanik patlamalar ve orman yangınları sonucu oluşan toz bulutlarının atmosferde yayılmasıyla birlikte dolunay, kısa süreli olarak mavi tonlarda görünebiliyor. Gökbilimciler ise Ay’ın renginde gerçek bir değişim olmadığını, bu görünümün tamamen toz bulutlarının ışığı etkilemesinden kaynaklandığını belirtiyor.