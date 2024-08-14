Yayınlanma: 14.08.2024 - 22:15

Güncelleme: 14.08.2024 - 22:15

Maymun çiçeği virüsü vaka sayısında artış yaşanması ile yeniden gündeme geldi. Yurttaşlar maymun çiçeği virüsünün ne olduğunu ve belirtilerinin araştırıyor. Maymun çiçeği virüsünün hangi ülkelerde görüldüğü ve Türkiye'de görülüp görülmediği araştırılıyor. Peki, Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? İşte ayrıntılar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 2022 yılında ortaya çıktı. 2022 yılında görüldüğü sırada maymun çiçeği kişinin ölümüne yol açmayan bir hastalık şeklindeydi. Virüs kişinin derisinde yaygın içi dolu keseceklerin bulunduğu tipik çiçek görünümü oluşturan bir hastalık şeklindeydi.

Maymun çiçeği virüsü 2023 yılında "tip 1" olarak bilinen varyantı ile yeniden gündeme geldi. Bu varyant daha tehlikeli olarak biliniyordu. Varyantın yüzde 4 civarında ölümle sonuçlandığı ve daha hızlı yayılabildiği rapor edildi.

Virüs 2024 yılının temmuz ayında zamanla Avrupa ve Amerika'ya da yayılarak vaka artışına neden oldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yaptığı açıklamada 'maymun çiçeği' adı verilen 'mpox' vaka sayısında son 2 ayda büyük bir artışı yaşandığını belirterek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsü; ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları belirtileri ile ortaya çıkıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Maymun çiçeği virüsü 2022 yılında Afrika'dan Avrupa'ya yayıldı. Aynı yıl içinde İstanbul'da da bir kişi maymun çiçeğine yakalandı.

Virüs şu an Afrika, Amerika ve Avrupa'da çeşitli ülkelerde görülüyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı görülmedi. İşte yapılan açıklama:

DSÖ, Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdi. Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir.