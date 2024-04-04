Maymun çiçeğinin ilk enfeksiyon vakası görüldü!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:35

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:35

Yerel yetkililer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde maymun çiçeği virüsü olarak da bilinen maymun B virüsü ile ilk insan enfeksiyonu vakasının tespit edildiğini söyledi.

Hong Kong İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, enfekte olan kişinin 37 yaşında bir erkek olduğu, Şubat ayı sonlarında Kam Shan Country Park'ı ziyaret ederken vahşi maymunlar tarafından yaralandığı kaydedildi.

21 Mart'ta ateş ve bilinç bozukluğu ile hastaneye kaldırılan adamın beyin omurilik sıvısı analizinde maymun B virüsü pozitif çıktığı belirtildi.

Adamın şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu vurgulandı.

Daha önce ABD, Kanada, Çin ve Japonya'da virüs enfeksiyonu vakalarının tespit edildiği ve bunların çoğunlukla maymunların ısırması ya da tırmalaması sonucu ortaya çıktığı, virüsün insandan insana bulaşmasının çok nadir görüldüğü belirtiliyor.

Enfekte olan bir kişinin, merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna kadar ilerleyebilen grip benzeri semptomlar yaşayabileceğini kaydeden yetkililer, insanları vahşi maymunlardan uzak durmaya, maymunların açtığı yaraları temiz suyla yıkamaya ve hayvanlar tarafından yaralanmaları halinde derhal tıbbi yardım almaya çağırdı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.