Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.

Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:34

Efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti.

Snob Magazin'in haberine göre; Eda Alanson ani gelişen hastalığı nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu.


Etiketler: #MFÖ #Mazhar Alanson

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