Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.
Efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti.
Snob Magazin'in haberine göre; Eda Alanson ani gelişen hastalığı nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Etiketler: #MFÖ #Mazhar Alanson
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