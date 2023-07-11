Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:54

69 yaşında yaşamını yitiren 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un cenaze töreninde konuşan Fuat Güner, "Herkes için çok önemli bir kayıp. Tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. Hiçbir söz acısını içimizden attıramaz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" sözleriyle arkadaşına veda etti. Fuat Güner'in yaptığı bu açıklamalar sonrasında araştırmalar hız kazandı. Fuat Güner'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, MFÖ üyelerinden Fuat Güner kimdir, kaç yaşında? Fuat Güner'in şarkıları ne? İşte Fuat Güner hakkında merak edilenler...

FUAT GÜNER KİMDİR?

Fuat Güner, 1948’de İstanbul’da doğdu. Saint Joseph Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Babası ünlü fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in desteği ile müzik çalışmalarına başladı.

1990 yılında FT Ses Stüdyosu’nu kurdu ve 9 yıl boyunca işletti.

Üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) 7 yıl başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1998 yılında Erdal Kızılçay ve Dağhan Baydur ile DEF adlı grubu oluşturdu. DEF, The Beatles şarkılarını alaturka yorumlayarak Liverpool Beatles Festivali’nde ve İngiltere Kraliçesi’nin 50. Yıl Kutlamaları’nda sahne aldı. Bu proje “Beatles Alaturka” adıyla albüm olarak yayımlandı.

2001 yılında Koltuk Sevdası isimli dizideki rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

MFÖ NASIL BİR ARAYA GELDİ?

1966 yılında tanıştığı Mazhar Alanson ile birlikte “Kaygısızlar” ve “Mazhar-Fuat” gruplarını kurdu. 1971 yılında aralarına Özkan Uğur’un katılmasıyla önce “İpucu Beşlisi” ve ardından 1982 yılında MFÖ adını aldılar. 44 yıllık müzikal birlikteliği süresince 11 albüm yayımlayan, yüzlerce konser veren, sayısız ödüle layık görülen ve Türkiye’yi iki kez Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etti.



FUAT GÜNER'İN ŞARKILARI

1999 yılında “Aziz Fuat Güner” adıyla ilk solo albümünü yayımladı. Albüm, 2010 yılında yeniden yayımlandı. 2013 yılında “Dinleyene Aşkolsun” adlı ikinci solo albümünü piyasaya sürdü.

2012 yılında “Fuat Güner Project” adıyla kendi grubunu kurdu. Kendi bestelerini ve yabancı hit şarkıları seslendirdiği grubuyla sahne çalışmalarını sürdürdü.

Film Müzikleri

Arkadaşım Şeytan, 1988

Robert’in Filmi (Robert’s Movie), 1990

Aşk Ölümen Soğuktur, 1994

Ölümsüz Karanfiller, 1995

Koltuk Sevdası, 2001

Çekirdek Aile, 2002

Solo Çalışmalar

Aziz Fuat Güner , 1999

Beatles Alaturca (DEF Orkestra), 2001