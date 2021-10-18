McDonald's ile KFC'nin bisikletli kurye girişimi tepkiyle karşılandı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:11

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald's ve KFC, Türkiye'de yeni bir teslimat hizmeti başlattı. Kuryeler, bu yeni teslimat şeklinde motosiklet yerine bisiklet kullanıyorlar. Şirketler bu durumu çevreyi korumak ve karbon salınımını düşürmek için yaptıklarını söylüyor.

PROJENİN AMACI: "TEMİZ ÇEVRE"

McDonald’s Türkiye CEO'su Oğuz Uçanlar, Linkedin'den yaptığı paylaşımda ilk bisikletli kuryenin göreve başladığını ifade etti. KFC ise Bizero isimli bir şirketle yaptığı iş birliği sonucunda, 30 kadar bisikletli kurye ile hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı planlıyor. Her iki şirkette ilgili proje için temiz çevre vurgusunda bulundu.

KENDİ MENFAATLERİ İÇİN Mİ HAYATA GEÇİRDİLER?

Bazı kesimler, bu durumu "emek sömürüsü" olarak değerlendiriyor. Benzine gelen zamların ardından uygulalamanın hayata geçirilmesi dikkat çekti. Uzun saatler boyunca bisiklet kullanarak teslimat yapmak şirketlerin yakıt ve motosiklet maliyetinin sıfırlanması anlamına geliyor. Bu durumu şirketlerin kendi menfaatleri için hayata geçirdiği iddiaları sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışma başlatmış durumda.

McDonalds’ın paylaşımı şu şekilde;

Fast food devleri, konuyla ilgili detay vermekten kaçındılar. Ancak sosyal medya kullanıcıları, şirketlere tepki göstermeye başlamış durumdalar.





Konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:











