Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Basketbol finallerinin ardından şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Şampiyonluk kutlamalarında Hande Yener'le birlikte sahne alan Mecnun Giasar, sosyal medyada en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Mecnun Giasar kimdir? Fenerbahçe şampiyonluk kutlamasında yer alan Mecnun Giasar Türk mü? Mecnun Giasar nereli?





MECNUN GİASAR KİMDİR, TÜRK MÜ?

Mecnun Giasar 1993 tarihinde Almanya Fürth'te dünyaya geldi. Giasar, Nathanstift Hastanesi'nde Fürth Hastanesi'nde beş çocuğun ikincisi olarak doğdu. Ailesinin kökleri Yunanistan'daki küçük bir köyde yaşayan Türklerdir. Fürth'te ilkokulu tamamlamasının ardından Giasar, ilk olarak Helene Lange Gymnasium'a gitti ancak, dansçı olma hayalini gerçekleştirmek için 7. sınıftan sonra mezun olmadan okulu bıraktı

MECNUN GİASAR'IN HAYATI

Dansa olan yeteneği erken yaşta ortaya çıkan Giasar, dansla abisi aracılığıyla tanıştı ve ilk deneyimini Catch Up gençlik merkezinde, oradaki öğretmenlerin rehberliğinde edindi. 10 yaşındayken, 2003'te Franconian Şampiyonası'nda ilk büyük görünümünü yaptı ve hemen iki en iyi arkadaşıyla birlikte Challenge'ı kazandı.

Ardından bu başarıları daha fazla performans ve başarı izledi; 14 yaşındayken, Almanya Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu kazandı ve ayrıca ABD, Las Vegas'taki "HipHop International" dans yarışmasında Dünya Şampiyonası'na katıldı.

Giasar şu anda K-Pop erkek grubu BTS de dahil olmak üzere Rihanna ve çeşitli uluslararası üne sahip sanatçılar için koreograf olarak çalışıyor . Giasar , Jennifer Lopez ile birlikte ABD NBC dans şovu "World of Dance"da yardımcı jüri üyesiydi.



