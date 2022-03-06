Medikal cilt bakımının 6 faydası

06 Mart 2022 Pazar, 00:00

Cilt bakımı, hemen hemen her kadın için önemli bir konu olsa da; evde yapılan bakım her zaman istenileni veremeyebiliyor. Son dönemin yeni 'trend'lerinden olan 'Medikal cilt bakımı' ise, şu sıralar pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Medikal cilt bakımının hiçbir yan etkisi olmadığını aktaran güzellik ve estetik kliniği işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, uygulamaya ve faydalarına yönelik bilgi verdi. Yan etkisi olmadığından her yaşta kadın ve erkek tarafından kullanılabileceğini belirten Dalmış, “Medikal cilt bakımıyla cilt kirden arındırılır. Derinlemesine yapılan temizlikle beraber nemlendirme yapılır. Sebum dengesinin kurulmasında cilde destek sağlayan medikal bakım, cildin yaşlanmasını yavaşlatır” diye konuştu.

MEDİKAL CİLT BAKIMININ FAYDALARI

Medikal cilt bakımının ilk seansla farkını ortaya koyduğunu söyleyen Dalmış, “Hedeflenen neticeyi elde edebilmek için düzenli yaptırmak önemlidir. İlk seansta görülen mucizevi ışıltının kalıcı olması için düzenli yaptırmaya ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Dalmış, medikal cilt bakımının 6 faydasını şöyle sıraladı:

Uygulama sırasında lenf drenaj sistemi aktiftir. Sistemin aktif olması ve kan dolaşımının hızlanması cildin kendini yenilemesine yardımcı olur.

Cildin yaşlanma etkilerini yavaşlatır.

Gözenekleri derinlemesine temizleyerek cildin nefes almasını sağlar.

Sebum dengesinin korunmasına yardımcıdır.

Cilt lekelerini zamanla yok eder.

Cilde elastikiyet sağlayarak daha genç ve dinç görünmesine yardımcı olur.

YANLIŞ UYGULAMAYA DİKKAT

Cilt bakımı konusunda profesyonelden yardım almanın önemine vurgu yapan Dalmış, “Bilginiz yoksa yanlış uygulamalar cildinizin daha kötü olmasına neden olabilirsiniz. Medikal cilt bakımının profesyoneller tarafından uygulanır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız medikal cilt bakımını tercih etmelisiniz. Medikal cilt bakımı süresi ortalama 45 dakika ile bir saattir. Normal ciltler için medikal cilt bakımı periyodu 21 günde birdir. Her gün yoğun makyaj yapanlar için bu iki haftada bire inmektedir. Yoğun makyaj nedeniyle gözenekler daha çabuk kapandığından temizlenmeye ihtiyaç duyulur” dedi.