Örümcek Adam 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2007 yılında vizyona giren Örümcek Adam 3 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Örümcek Adam 3 filminin konusu ne? Örümcek Adam 3 filminin oyuncuları kim? Örümcek Adam 3 filminin IMDb puanı kaç?
Örümcek Adam 3 (Spider-Man 3), yönetmenliğini üstlenen Sam Raimi'nin, senaristliğinde Stan Lee ile birlikte çalıştığı, 2007 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.
ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Peter Parker nihayet Mary Jane'e duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, Peter'ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar.
ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tobey Maguire
Kirsten Dunst
James Franco
ÖRÜMCEK ADAM 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Örümcek Adam 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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