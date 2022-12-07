Yabancı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 14:58

Yabancı (Exile), yönetmenliğini üstlenen Visar Morina'nın, senaristliğinde Ulrich Köhler ile birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

YABANCI FİLMİNİN KONUSU NE?

Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi olan Kosova doğumlu Xhafer, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa uğrar. Büyük bir kimlik krizine giren Xhafer, bu süreçte kendisine söylenen her sözü, yaşanan her olayı sorgulamaya başlar. Meslektaşları gerçekten ondan hoşlanıyor mu yoksa nefret mi ediyorlar? Kafasında oluşan sorulara cevap arayan Xhafer, yaşananların aklının kendisine yaptığı bir oyun mu yoksa gerçekte var olan şeyler mi olduğunu anlamaya çalışır.

YABANCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Hüller

Rainer Bock

Mišel Maticevic

YABANCI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yabancı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.