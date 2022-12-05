Tam Gaz filminin konusu ne, oyuncuları kim?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:32

Tam Gaz (Baby Driver), yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir suç/aksiyon filmidir.

TAM GAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Pürüzsüz yüzlü Baby, müzik bağımlısı ve aynı zamanda soygun dehası Doc için son derece yetenekli bir kaçış şoförüdür. Sadece bir işi kalmıştır fakat her şey ters gitmektedir.

TAM GAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ansel Elgort

Kevin Spacey

Lily James

TAM GAZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Tam Gaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.