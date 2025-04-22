Meghan Markle’a çalıntı hikâye suçlaması: İngiliz yazardan şoke eden iddia

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:32

2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, kraliyet ailesinden ayrılmış olmalarına rağmen sık sık kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 43 yaşındaki Meghan Markle bu kez dikkat çekici bir suçlamayla gündeme geldi.

İNGİLİZ YAZAR: BENZERLİKLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ

İngiliz yazar Mel Elliott, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Meghan Markle’ın Netflix için hazırladığı ancak daha sonra iptal edilen Pearl isimli animasyon dizisinin, kendi yazdığı çocuk kitaplarıyla dikkat çekici benzerlikler taşıdığını öne sürdü. Elliott, yıllar sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pear Power” adlı kitap serisiyle Markle’ın dizisi arasında çok sayıda paralellik bulunduğunu söyledi.

Elliott’ın “Pear Power” kitapları kadın gücünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alırken, Meghan Markle’ın Pearl dizisi de gücünü kullanmayı öğrenen ve tarihteki ünlü kadınlardan ilham alan küçük bir kızın hikayesini konu alıyordu. Elliott, her ne kadar dizide tarihi figürlere yer verilmiş olsa da, iki anlatı arasında göz ardı edilemeyecek kadar çok benzerlik olduğunu ifade etti.

DİZİ 2022'DE İPTAL EDİLDİ

Mel Elliott, 2018 yılında kitaplarını bir diziye dönüştürme planı olduğunu da vurguladı. Markle’ın projeyi duyurmasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını belirten yazar, “Meghan, kadınları savunan bir feminist. Bu yüzden Pearl dizisinin 7 yıl önce benim yazdığım kitaplara benzediğini görünce hayal kırıklığına uğradım ve kafam karıştı. Elbette ekibinden birinin benim kitaplarımı görüp etkilenip etkilenmediğini bilemem. Ama benzerlikler ortada” dedi.

Netflix, 2022 yılında Pearl dizisini iptal ettiğini açıklamış, bu kararı animasyon içeriklerinden geri adım atma sürecine bağlamıştı. Mel Elliott, dizinin iptal edilmesinden memnun olduğunu dile getirirken, iptal kararının kendi kitaplarıyla doğrudan bir ilgisinin olup olmadığının ise bilinmediğini ifade etti.