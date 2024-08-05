'İntihar' açıklamasıyla gündem olan Meghan Markle ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:18

Güncelleme: 05.08.2024 - 13:18

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, gündemden düşmüyor. Geçmişte intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Markle, deneyimini neden paylaştığını açıkladı. 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan çift, her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Ünlü çift, CBS Sunday Morning adlı programa konuk oldu. İkili, The Parents Network adlı çocuklara yönelik yeni bir girişimden bahsetti. Markle, "Ebeveynler olarak yapmak istediğiniz tek şey onları korumaktır. Ve çevrimiçi ortamda neler olduğunu görebildiğimiz için orada yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. İyiye yönelik bir değişimin parçası olabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisine de değindi. Markle, daha önce oğlu Prince Archie'ye hamileyken benzer düşüncelerle mücadele ettiğini ve 2021 yılında İngiltere'de yaşarken Oprah Winfrey'e "artık hayatta olmak istemediğini" söylediğini hatırlattı.

Markle, "Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" dedi.

Markle, "Dolayısıyla, üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer" diyerek düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle, "Bu çok gerçek ve korkutucu bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.

Prens Harry ve Meghan Markle, sosyal medyanın zararlarına karşı farkındalık yaratmaya devam ediyor ve bu konuda mücadelelerini sürdürüyor.