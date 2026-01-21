Meghan Trainor üçüncü kez anne oldu: 'Hayalimiz gerçekleşti'

Dünyaca ünlü şarkıcı Meghan Trainor, aile olma hayaline bir adım daha yaklaştı. "All About That Bass" ve "No" gibi hit parçalarıyla tanınan 32 yaşındaki yıldız, eşi Daryl Sabara ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ

Sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyuran Trainor, kızları Mikey Moon Trainor’un 18 Ocak 2026 tarihinde dünyaya gözlerini açtığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, bu kez ailelerini büyütmek için taşıyıcı annelik yöntemini tercih ettiklerini belirtti.

Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Trainor, şu notu düştü:

"Küçük kızımız Mikey Moon Trainor, mükemmel taşıyıcı annemiz sayesinde aramıza katıldı. Bu hayali mümkün kılan tüm doktorlara, hemşirelere ve ekiplere sonsuza dek minnettarız."





"EN GÜVENLİ YOL BUYDU"

Ailesini büyütme sürecinde doktorlarla sayısız görüşme yaptıklarını ifade eden Trainor, taşıyıcı annelik yönteminin kendileri için hem fiziksel hem de duygusal açıdan en güvenli yol olduğuna karar verdiklerini vurguladı.

KARDEŞ SEVGİSİ: İKİNCİ ADINI ABİLERİ KOYDU

Trainor ve Sabara çiftinin 2 yaşındaki Barry ve 4 yaşındaki Riley isimli iki oğlu, kız kardeşlerini büyük bir heyecanla karşıladı. Ünlü şarkıcı, bebeğin ikinci adı olan "Moon" isminin, oğulları tarafından seçildiğini belirterek hayranlarını gülümsetti. Paylaşılan fotoğraflarda, küçük Riley ve Barry’nin kardeşlerine sevgiyle baktığı anlar büyük beğeni topladı.

HEDEF: DÖRT ÇOCUK

Yıllardır kalabalık bir aile sahibi olmak istediğini dile getiren Meghan Trainor, 2022 yılında verdiği bir röportajda "Dört çocuk sahibi olmak benim en büyük hayalim" demişti. Mikey Moon’un doğumuyla birlikte başarılı şarkıcı, hayalinin üçüncü aşamasını tamamlamış oldu.