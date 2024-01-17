Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü? Mehmet Ali Birand'ın yaşamı...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:51

Türkiye'nin yakın tarihine önemli tanıklıklar yaparak meslek hayatına birçok başarı sığdıran Birand'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 11 yıl geçti. 49 yıllık meslek hayatına birçok başarı sığdıran gazeteci yazar Mehmet Ali Birand, Türk basın tarihine önemli bir miras bıraktı.

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

İstanbul'da 1941 yılında dünyaya gelen Birand, ilkokulu Erenköy'de Zihnipaşa'da tamamladıktan sonra 1955 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Birand, İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde Fransızca bölümüne girerek eğitimini sürdürdü.

Tedavi için Londra'ya giderken okul yıllarında tanıştığı Abdi İpekçi, Milliyet'in Londra muhabirliğini verdiği Birand'a, "İlginç şeyler bulursan mektupla bize bildirirsin." diyerek mesleğe ilk adımını atmasını sağladı.

Londra'da bir yandan ameliyat sürecini tamamlarken, bir yandan dil eğitimi alan Birand, 1964 yılının Temmuz ayında döndüğü Türkiye'de, Milliyet gazetesinde işe başladı.

Daha sonra Milliyet gazetesinin Brüksel'deki muhabiri olarak uzun yıllar meslek hayatını burada sürdüren Birand, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Washington, Atina, Strazburg'a giderek haberler yapmaya başlayıp adından söz ettirdi.

Meslek hayatında önemli bir yenilik yaparak televizyon dünyasına giren Birand, 1985'te "32.Gün" adıyla aylık bir haber programını başlattı.

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, bu sayede geniş kitlelere ulaşan uluslararası ilişkileri ele alıp yabancı devlet adamlarını konuk eden programıyla oldukça ilgi gördü, program şöhrete taşınmasına vesile oldu.

Brüksel'de geçirdiği uzun yıllarda, meslek hayatına önemli olaylar sığdıran Birand, 1991 yılında eşi Cemre ve ilkokulu bitiren oğlu Umur Birand'la birlikte yeniden İstanbul'a döndü. İstanbul'a yerleştikten sonra Milliyet'ten Sabah'a geçti ve 32. Gün programını TRT'den Show TV'ye taşıdı. Fakat 28 Şubat sonrası Sabah'tan kovuldu ve Show TV'deki programı da durduruldu. 1997'de Aydın Doğan, kendisine CNN Türk'ün kuruluşunda görev verdi ve bu dönem, Posta gazetesinde yazmaya başladı.

Birand, daha sonra CNN Türk'ün kuruluşunda görev yaptı ve aynı zamanda Posta gazetesinde de köşe yazıları yazdı.

Birand, 2005 yılında aynı grup bünyesindeki Kanal D Ana Haber Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Bir süre sonra CNN Türk ve Kanal D'nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Birand, son olarak Kanal D Haber Grup Başkanı görevini yaptı.

MEHMET ALİ BİRAND'IN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

1968-1992: TRT 1

1992-1995: Show TV

1993-1995: Cine5

1995: atv

1995-1998: Show TV

1995-1999: Cine5

1999: Eko TV

1999: Kanal D

1999: Show TV

1999-2013: CNN Türk

1999-2003: Süper Kanal

2005-2013: Kanal D

MEHMET ALİ BİRAND'IN KİTAPLARI

1975: 30 Sıcak Gün

1979: Diyet: Türkiye ve Kıbrıs Üzerine Uluslararası Pazarlıklar

1984: 12 Eylül 04.00

1986: Emret Komutanım

1986: Türkiye'nin Ortak Pazar Macerası

1991: Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu, Can Dündar, Bülent Çaplı ile birlikte

1992: Apo ve PKK

1994: 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, Can Dündar, Bülent Çaplı ile birlikte

1995: 10 Yılın Perde Arkası 32. Gün

1996: Türkiye'nin Gümrük Birliği Macerası (1959-1995)

1999: 12 Eylül: Türkiye'nin Miladı

2000: Türkiye'nin Avrupa Macerası 1959-1999

2001: The Özal: Bir Davanın Öyküsü, Soner Yalçın ile birlikte

2005: Türkiye'nin Büyük Avrupa Kavgası 31 Temmuz 1959'dan 17 Aralık 2004'e

2005: 32. Gün 20 Yılın Perde Arkası

2012: Son Darbe: 28 Şubat

MEHMET ALİ BİRAND'IN BELGESELLERİ

1991: Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu, Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı

1994: 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi

1994: Vehbi Koç

1998: 12 Eylül

1999: Kıbrıs'ın 50 Yılı

2000: Özallı Yıllar

2005: Unutulmaz Maçlar

2006: 100 Yıllık Sevda

2006: 17 Mayıs

2006: Latife Hanım

MEHMET ALİ BİRAND'IN ÖZEL YAŞAMI

Birand, Milliyet gazetesinde çalışırken karşılaştığı Cemre ile 1971 yılında evlendi. Bu evlilikten 1977 yılında Umur Birand dünyaya geldi.

MEHMET ALİ BİRAND'IN ÖLÜMÜ

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan Mehmet Ali Birand, hastalığı ile ilgili bir seri ameliyat geçirmiş ve kemoterapi görmüştü. Tedavisinin bir parçası olarak safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için gittiği Amerikan Hastanesinde yapılan ameliyat sonrasında 17 Ocak 2013 tarihinde 71 yaşında öldü.