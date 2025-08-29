Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile Yeniköy'de nikah masasına oturdu. Peki, Mehmet Ali Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi?

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Erbil, tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğludur. Abisi Mustafa Erbil ve kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olan Erbil, Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıkmış ve “Küheylan” gibi oyunlarla dikkat çekmiştir. 1980’lerden itibaren televizyon dünyasında yer alarak TRT’de Metronom programıyla, özel kanalların açılmasıyla ise Çarkıfelek başta olmak üzere pek çok yarışma ve eğlence programıyla tanındı.

Sinema kariyerinde Uyanıklar Dünyası, Kahpe Bizans, Hemşo ve Hababam Sınıfı Güle Güle gibi yapımlarda rol almıştır. “Tatlı Kaçıklar” dizisiyle geniş kitlelere ulaşmış, uzun yıllar televizyon dünyasının en bilinen şovmenlerinden biri oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman ekranlardan uzak kalan Erbil, nadir görülen “Kaçış Sendromu” hastalığıyla mücadele etmiş, 2020’de kök hücre nakli olmuştur.

Son dönemde ise 2024’te “yasadışı bahise teşvik” soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılmıştır.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KERE EVLENDİ?

Mehmet Ali Erbil, 6 kez nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenmişti. İkilinin bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı olmuştu. Mehmet Ali Erbil, 1989'da meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı var. 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş’tan 2003 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil, 2005’te Tuğba Coşkun’la evlenmişti. Bu evlilikten Ali Sadi Erbil adında bir oğulları olan ikili, 2011 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gülseren Ceylan - Mehmet Ali Erbil çifti, dün akşam Yeniköy’de nikah masasına oturdu.