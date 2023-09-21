Mehmet Ali Erbil nikah masasına oturuyor
Mehmet Ali Erbil'in Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Şimdiye dek beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.
İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la Instagram'dan tanışan Erbil, genç kadına aşık oldu.
Yeni Günaydın'ın haberine göre, Almanya'dan İstanbul'a gelerek sanatçının Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, Erbil'in evlilik teklifini kabul etti.
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