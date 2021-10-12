Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken açıklama: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim
Şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kamuoyundan bir kez daha özür diledi. Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim" dedi.
Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi.
Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani" diye konuştu.
Erbil, "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" diyen bir basın mensubuna ise "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." diyerek karşılık verdi.
"Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? "sorusuna ise Erbil "Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum" diye konuştu.
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