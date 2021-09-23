Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: 'Göğüslerimi küçülttürebilirim'

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:29

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erbil, 235 gün sonra taburcu oldu. 64 yaşındaki sanatçı, zor günleri geride bırakıp sağlığına kavuştu.

‘YAPTIRACAĞIM AMA KORKUYORUM’

Katıldığı televizyon programında "Belki göğüslerimi küçülttürebilirim" diyen şovmen, "Var öyle operasyonlar, erkekler de yaptırıyor" yorumuna, "Var, belki yaptıracağım ama korkuyorum" ifadelerinde bulundu.

Bu sözlere şaşıran 2. sayfa programı sunucusu Müge Dağıstanlı'nın "Ciddi misin? Ne gerek var?" sözleri üzerine Erbil, "Evet. Çok rahatsız ediyor beni" dedi.

Erbil, "Şaka değil yani" sorusunu ise göğüslerini tutarak, "Düşünüyorum daha. Doktor, 'bakarız, ameliyatsız yaparız' dedi. Baksana ama ya böyle!" şeklinde konuştu.