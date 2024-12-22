Mehmet Ali Erbil’den eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu’na doğum günü mesajı
Ünlü şovmen, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu’nun doğum gününü unutmayarak sosyal medyada, "Hep mutlu ol" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu’nun doğum gününü unutmadı. Eski eşine sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan Erbil, Kamiloğlu’na "Sezin'imin annesinin doğum günü. Hep mutlu ol" sözleriyle seslendi.
Erbil, paylaşımında eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve büyük kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.
İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR
Mehmet Ali Erbil, 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturmuş, 1982’de kızları Sezin’in dünyaya gelmesinin ardından çift yollarını ayırmıştı.
Ancak 1985 yılında tekrar evlenen ikili, aynı yıl içinde yeniden boşanmıştı.
Erbil’in eski eşi için yaptığı bu anlamlı doğum günü paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.
Etiketler: #mehmet ali erbil #Muhsine Şehnaz Kamiloğlu
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