Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Ekrem İmamoğlu'na destek verdi: Takipçi sayısı düştü!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaşımları sonrası takipçi sayısı düştü. Erbil, "Takipten çıkanlara teşekkür ederim, ben de güzel bir temizlik yapacağım" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na destek mesajları yayınladı. Erbil, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.
TAKİPÇİ SAYISI AZALDI
Erbil'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası takipçi sayısında düşüş yaşandı. Bu durumu fark eden Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Takipten çıkanlar, yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım."
Ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken, bazıları ise İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkilerini açıkça dile getirmeye devam ediyor.
Etiketler: #Yasmin Erbil #Ekrem İmamoğlu
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