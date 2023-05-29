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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı; El ele adliyeye geldiler

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:24
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı; El ele adliyeye geldiler
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğini bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde 13.55'deki duruşmaya çift, el ele geldi.

Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi. 


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