Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:21

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:21

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma Beykoz Adliyesi'nde görülmüştü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele gelmişti.

Mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar vermiş ve 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitmişti.

Yaşanan boşanmaya dair muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Mehmet Aslantuğ, magazin sayfalarına yansıyan el ele görüntülere dair Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

Aslantuğ'un yaptığı açıklama şöyle:

"Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur

KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !...

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!

Mesela...

Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)

Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

Neyse...

Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde

Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur

Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...

Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı yani.

Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...

Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!

Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz"