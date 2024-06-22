Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı! Yağlarınız cayır cayır yanacak!

Masterchef programıyla tanınan Mehmet Şef, programın yeni bölümünde verdiği kilolarla gündeme geldi. Tecrübeli şef verdiği kiloların sırrını açıkladı. İşte, Mehmet Şef'in kilo vermesinin sırrı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 22:16
Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı! Yağlarınız cayır cayır yanacak!
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Masterchef programıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, programın yeni sezonunda verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir yarışmacıyla olan diyaloğunda verdiği kiloları nasıl verdiğini açıklayan Yalçınkaya, tavsiyelerde bulundu. İşte, Mehmet Şef'in kilo vermesinin sırrı...

Mehmet Yalçınkaya, Masterchef'in yeni sezonunda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Bugün yayımlanan programda bir yarışmacının kilo verdiğini belirtmesi üzerine Mehmet Yalçınkaya, kilo vermesinin sırrını açıkladı. Yalçınkaya açıklamasında "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" dedi.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI 

  • Limonlu su sindirime yardımcı olabilir: Limonun doğal bileşiminde yer alan sitrik asit, yiyeceklerin parçalanmasında ve sindirilmesinde rol oynayan mide asidi salgısını arttırıcı etkide bulunur. Böylece limonlu su içtiğinizde hem susuzluğunu giderir, hem de sindirim sisteminize yardımcı olursunuz.
  • Sitrik asitböbrek taşı oluşumunu önler: Yapılan araştırmalar limondaki sitrik asidin idrarı daha az asidik hale getirerek böbrek taşları oluşumunu önleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca limonda bulunan sitrik asit küçük böbrek taşlarını parçalama potansiyeline de sahiptir.
  • Limonlu su iyi bir C vitamini kaynağıdır: Limonlu su bileşiminde bol miktarda C vitamini içerir. C vitaminin başlıca faydaları ise şunlardır:
  • C vitamini antioksidan özelliğe sahiptir: Bu nedenle sağlıklı vücut hücrelerinin, serbest radikallerin zararlarından korunmasına yardımcı olur. Kolajenin çalışma performansını en yüksek düzeye çıkarır. Ayrıca kolajen üretimini arttırıcı etkisi vardır.

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