Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı! Yağlarınız cayır cayır yanacak!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 22:16

Güncelleme: 22.06.2024 - 22:50

Masterchef programıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, programın yeni sezonunda verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir yarışmacıyla olan diyaloğunda verdiği kiloları nasıl verdiğini açıklayan Yalçınkaya, tavsiyelerde bulundu. İşte, Mehmet Şef'in kilo vermesinin sırrı...

Mehmet Yalçınkaya, Masterchef'in yeni sezonunda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Bugün yayımlanan programda bir yarışmacının kilo verdiğini belirtmesi üzerine Mehmet Yalçınkaya, kilo vermesinin sırrını açıkladı. Yalçınkaya açıklamasında "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" dedi.

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