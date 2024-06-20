Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 20.06.2024 - 17:36

Beslenme düzeninize ekleyeceğiniz bazı baharatlar, metabolizmanızı hızlandırabilir ve karın yağlarınızın azalmasına yardımcı olabilir. Bu baharatları günlük yemeklerinize ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de metabolizmanızın daha etkin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Peki, yağ yakımında etkili olan doğan ürünler nelerdir? İşte karın yağlarını eriten 10 etkili baharat...

KARIN YAĞLARINI ERİTEN 10 ETKİLİ BAHARAT

1. Zerdeçal:

Zencefilin akrabası olan zerdeçal, doğu Hint mutfağından gelir ve sağlık için önemli bir baharattır. İçeriğinde bulunan kurkumin sayesinde doğrudan vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bu özelliğiyle, zerdeçalın anti-inflamatuar etkileri metabolizma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İltihaplanmanın kontrol altına alınması, vücutta leptin gibi önemli bir metabolizma sinyal hormonunun artmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, zerdeçalın düzenli olarak tüketilmesi sağlık için faydalı olabilir.

2. Hardal tohumları:

Turpgiller ailesinden gelen bu keskin baharat, metabolizmayı hızlandırmakla bilinir. Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi araştırmacıları, hardalda bulunan homobrassinolide'in kas hücrelerini uyararak yağsız vücut ve kas kütlesini artırabileceğini keşfetmiştir. Başka bir araştırmaya göre ise, hardalda bulunan melatonin, kalori yakan yağ hücrelerini aktive ederek kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Bu nedenle hardal, sağlıklı bir yaşam tarzı ve metabolizma hızlandırma konularında etkili bir destekleyici olarak öne çıkmaktadır.

3. Karabiber:

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre, bu sofra baharatına güçlü tadını veren piperin, sadece lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda yağ yakımını da destekliyor. Yayınlanan makalelerde belirtildiğine göre, piperin yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engelliyor ve bu sayede yağlanmanın kontrol altında tutulmasına yardımcı olan metabolik bir zincir reaksiyonuna yol açıyor. Bu özellikleriyle piperin, sağlıklı kilo yönetimi ve metabolizma hızlandırma konularında olumlu etkiler sağlayabilir.

4. Pul biber:

Acı tat, genellikle yakıcı bir etkiyle ilişkilendirilir. Baharatlara acı tadını veren kapsaisin, metabolizmayı hızlandırma özelliğiyle bilinir. Özellikle pul biber gibi baharatlarda bol miktarda bulunan bu bileşen, kilo vermek isteyen acı sevenler için harika bir destek sağlar. Kapsaisin, vücut sıcaklığını artırarak termojenik etki yaratır ve bu da kalori yakımını artırarak kilo kaybına yardımcı olabilir. Bu nedenle, acı baharatları düzenli olarak tüketmek, metabolizmayı canlandırmak ve kilo kontrolüne katkıda bulunmak için etkili bir yöntem olabilir.

5. Zencefil:

Zencefil, sadece midenizi yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kaybını da teşvik eden güçlü bir baharattır. Zencefil, antioksidan özellikleri ile bilinir ve acı biberlerde bulunan kapsaisin içerir. Yapılan araştırmalar, kapsaisinin geçici olarak metabolizmayı hızlandırdığını ve bu sayede yüksek kalori yakımına yol açtığını göstermektedir. Zencefil ayrıca tokluk hissini artırarak, yemeklerden sonra daha az yemek yeme eğiliminde olmanıza yardımcı olabilir.

6. Biberiye:

Çam benzeri iğneli yapraklarıyla dikkat çeken bu koyu yeşil bitki olan biberiye, kilo kontrolünde de etkili olabilir. Uzmanlara göre, biberiyede bulunan karnozik asit, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda kilo dengesini koruyabilir. Yapılan araştırmalarda ise biberiyenin, tip-2 diyabetle ilişkili bazı enzimleri bloke edebileceği gösterilmiştir. Bu özellikleriyle biberiye, sağlık için önemli bir bitki olarak kabul edilmekte ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği düşünülmektedir.

7. Sarımsak:

Sarımsak, binlerce yıldır tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki olmasının yanı sıra doğal bir antibiyotik ve ateş düşürücü olarak da bilinir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, sarımsağın sadece bunlarla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Araştırmacıların çalışmalarına göre, sarımsak içeren diyetle beslenen farelerde yedi haftadan uzun süre boyunca kilo kaybı gözlenmiştir. Bu bulgular, sarımsağın potansiyel bir yağ yakıcı olarak da etkili olabileceğini düşündürmektedir.

8. Arnavut biberi:

Baharatların sağlık üzerindeki etkileri, sadece metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda acı iştahını da frenlemeye yardımcı olabilir. Perdue Üniversitesi Gıda ve Beslenme araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada, kilolu olmayan 25 kişi üzerinde yapılan deneyde, baharatlı yemekleri sevenlerin iştahlarının biber katılan yemeklerle azaldığı tespit edildi. Altı hafta boyunca, kuru Arnavut biberi eklenen yemekler, biberi sevmeyenlerin bile iştahını kesmeye yardımcı oldu. Ayrıca, zerdeçal gibi bazı baharatlar soğuk algınlığı ve mikroplarla savaşmada etkili olabilir; hatta en inatçı bağışıklık sistemlerini bile harekete geçirebilirler. Bu nedenle baharatlar, sağlıklı yaşam ve iştah kontrolü için önemli birer destekleyici olabilirler.

9. Maydanoz:

Maydanoz, yemeğinize sadece renk ve koku katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunar. Yapılan son araştırmalar, maydanozda bulunan antioksidanların karaciğeri temizleyerek metabolizmayı canlandırdığını ortaya koymuştur. Karaciğer, vücutta besinlerin depolanması, sindirilmesi ve metabolizma için kritik bir rol oynar. Yağlı veya hasarlı bir karaciğer, metabolizmayı yavaşlatabilir ve kilo alımına neden olabilir; ancak maydanoz, bu süreci engelleyebilir.

10. Tarçın:

Yapılan araştırmalar, tarçının glikozun hücreler içindeki hareketini desteklediğini ve bu sayede yemek sonrası yaşanan insülin dalgalanmalarını önlediğini göstermektedir. İnsülin, vücutta glikozun hücrelere alınmasını sağlayan bir hormondur ve aynı zamanda yağ depolama süreçlerini etkileyebilir. Tarçın içerdiği bileşenler sayesinde insülinin etkili kullanımını destekler ve bu da kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, tarçın düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerinin stabil kalmasına ve insülin seviyelerinin kontrollü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilir.