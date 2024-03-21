Canan Karatay'dan mucizevi öneri! Yağlarınızı eritecek: Kahvenize bir kaşık koymanız yeterli...

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:36

Özellikle kadınların sıkça karşılaştığı ödem ve fazla yağlar, can sıkıcı konular arasında öne çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'da aslında bütün toplumu ilgilendir yağ yakma konusunda mucizevi bir öneride bulundu. Türk kahvesine bir kaşık eklenen bu besin vücuttaki yağları mum gibi eritiyor...

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI?

Türk kahvesinin vücudumuza birçok faydası bulunur. Temelde bir kahve olduğundan beyindeki belirli nörolojik durumlara karşı kalkan oluşturan faydalı bileşikler içerir. Türk kahvesi aynı zamanda diyabet ve kalp hastalıklarından korumaya yardımcı olur. Depresyon, karaciğer sirozu gibi hastalıkların riskini de azaltabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağdır ve oda sıcaklığında katı bir yağ olmasına rağmen içerdiği orta zincirli yağ asitleri ile diğer doymuş yağlardan farklıdır.

Son yıllarda popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı özellikle cilt sağlığı ve zayıflama amaçlı kullanılmaktadır. Bununla birlikte 100 gram hindistan cevizi yağı 890 kalori ve 82,5 gram doymuş yağ içerir. Ayrıca hindistan cevizi yağı tereyağı ve palm yağına göre daha yüksek miktarda doymuş yağ asidine sahiptir.

Özellikle cilt ve ağız sağlığını iyileştirmesiyle bilinen hindistan cevizi yağı faydaları arasında kilo kontrolü sağlaması, hazımsızlığa iyi gelmesi, saçları güçlendirmesi ve alzheimer semptomlarını azaltması yer alır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Antimikrobiyal, antibakteriyel, antiviral ve antioksidan özelliklere sahip olan hindistan cevizi yağı faydaları şunlardır: