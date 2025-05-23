Türk sinemasının unutulmaz isimleriyle kamera karşısına geçen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, İstanbul Beşiktaş’taki evinde hayatını kaybetti. Peki, Mehmet Serdar Sulukahya kimdir? Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya neden öldü? Mehmet Serdar Sulukahya hangi filmlerde oynadı?

MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?

Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da doğdu. Özellikle 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın aktif olduğu dönemde birçok projede yer alarak tanındı. Sulukahya, kariyerinde Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Bulut Aras ve Nuri Alço gibi dönemin usta oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçti.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Beyaz Ölüm

Hülyam

Yakılacak Kadın

MEHMET SERDAR SULUKAHYA NEDEN ÖLDÜ?

Sulukahya, Beşiktaş’taki evinde, sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan oyuncu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.