Bahar dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 2. sezon finalini yapacak. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor. Peki, Mehmet Yılmaz Ak "Bahar" dizisinden ayrıldı mı? Timur öldü mü?

MEHMET YILMAZ AK BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

"Bahar" dizisinde Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Yargı dizisindeki performansıyla tanınan Mehmet Yılmaz Ak, 1986'da Diyarbakır'da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. Bu eğitimi yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurdu.

Çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Kaleme aldığı "5. Basamak" adlı oyunu, 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon aldı.

Ben de Özledim dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. Bunu, İçerde, Çukur, Ramo, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm adlı diziler takip etti.

2021-2023 yılları arasında Yargı adlı Türk televizyon dizisinde canlandırdığı "Savcı Pars" rolü ile tanındı.