Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni
Meksika'da yaşamını yitiren süt ürünleri fabrikası sahibine müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni düzenlendi.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yaşamını yitiren süt ürünleri fabrikası sahibi iş insanı Carlos Santiago Gomez’e ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.
Müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni, ilginç anlara sahne oldu. Gomez’in çalışanlarından biri ise peynir topu kostümü giyerek cenazede dans etti. Katılımcılar, Gomez’in kendisine böyle bir cenaze törenin düzenlenmesinden kesinlikle memnun olacağını belirtti.
Bu renkli cenaze töreninin ardından süt ürünleri şirketi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, törene katılan ve sevgilerini ifade eden herkese teşekkür etti.
Oaxaca eyaletinde bazı köylerde, hayatını kaybedenleri onurlandırmak için cenaze törenlerini müzik, havai fişek ve dans ile gerçekleştiriyorlar.
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