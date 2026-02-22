Meksika’da düzenlenen askerî operasyonda CJNG kartelinin lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürüldüğü açıklandı. “El Mencho” lakaplı isme yönelik operasyonun ardından Jalisco eyaletinde çatışmalar yaşanırken, araçlar ateşe verildi, yollar kapatıldı. Peki, Meksikalı kartel lideri El Mencho kimdir? El Mencho neden öldü?

MEKSİKALI KARTEL LİDERİ EL MENCHO KİMDİR?

El Mencho, gerçek adıyla Nemesio Oseguera Cervantes, 17 Temmuz 1966’da Meksika’nın Michoacán eyaletinde doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Genç yaşta ABD’ye gitti ve burada uyuşturucu bağlantılı suçlardan hapis cezası aldı. Cezasını tamamladıktan sonra Meksika’ya sınır dışı edildi.

2010’lu yılların başında Jalisco Nueva Generación Karteli (CJNG)’nin liderliğini üstlendi. Onun yönetiminde kartel, kısa sürede Meksika’nın en güçlü ve en hızlı büyüyen suç örgütlerinden biri haline geldi. Özellikle metamfetamin üretimi ve ABD’ye uyuşturucu sevkiyatıyla öne çıktı.

ABD ve Meksika makamları tarafından hakkında çok sayıda yakalama kararı çıkarıldı. ABD Adalet Bakanlığı, yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için milyonlarca dolarlık ödül koydu. Uzun süre dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterildi.

EL MENCHO NEDEN ÖLDÜ?

Meksika hükümeti, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa bölgesinde düzenlenen askerî operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonun ardından eyaletin farklı noktalarında silahlı çatışmalar yaşandığı ve araçların ateşe verilerek yolların kapatıldığı bildirildi.