Melek Mosso'dan 'belediye' paylaşımı: 'Artık konser verebileceğim'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:05

Yerel seçimlerin ardından paylaşım yapan şarkıcı Melek Mosso, "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Mosso'nun bazı konserleri 2 yıldır iptal ediliyordu.

Daha önce konserlerinin iptal edilmesinden bahseden Mosso daha sonra "Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Melek Mosso, geçen yıl PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni’nde "En Güçlü Cover Şarkı Ödülü"nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine dikkat çekmiş ve "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum" demişti.

Mosso konuşmasının ardından sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Tepkilerden sonra Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 57. Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan şarkıcı Melek Mosso, daha önce attığı tweet ve PowerTürk müzik ödüllerinde sahneden söylediği sözler nedeniyle özür dilemişti. Bu konserin ardından AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı istifa etmişti.