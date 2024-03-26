Şarkıcı Melek Mosso gelen yorumlara isyan etti: 'Midem bulandı!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, düğün fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlara “Kötü kalpliliğinizden midem bulandı” diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:48
Şarkıcı Melek Mosso gelen yorumlara isyan etti: 'Midem bulandı!
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Serkan Sağdıç ile geçen yıl nikâh masasına oturan şarkıcı Melek Mosso’nun düğün fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Mosso’nun düğün fotoğrafları bir sosyal medya hesabı tarafından “Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler… Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?” notuyla paylaşıldı.

"KÖTÜ KALPLİLİĞİNİZDEN..."

Fotoğraf yüzlerce yorum alırken Mosso sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelen olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Mosso’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın! Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor…”


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