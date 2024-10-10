Melek Mosso'dan 'estetik' açıklaması: 'Canım isterse yine yaptırırım'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:27

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:27

Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yeni bir estetiği olmadığını ifade ederken, evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ekim 2023'ten bu yana Serkan Sağdıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık. 'Bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk."

Melek Mosso, ünlü olduğu için eşinin onunla sevgili olmak istemediğini de dile getirdi. Serkan Sağdıç'ın ilişkiye başlamadan önce kendisine söylediklerini aktaran Mosso, "Başta eşim, 'İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı" dedi.

Evlilik hayatını da anlatan Mosso, "Eşimle birlikte çalışırken evdeki huzuru kaybettim ve 'Birlikte çalışmak olmaz' dedim" ifadelerini kullandı.

Estetik konusuna değinen Mosso, "Estetiklerinizi gizlemediniz. Yeni estetik var mı?" sorusuna, "Yok. Artık daha doğal yöntemlere geçtim. Evlenmeden önce eşim bana 'Sen çok güzel bir kadınsın, bunları bir daha yaptırma' dedi. Kocam beni beğeniyor. O beni beğendikçe, ben de kendimi daha çok beğeniyorum. Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" şeklinde yanıtladı.

Öte yandan, birkaç ay önce Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan Melek Mosso, hakkındaki kalça estetiği iddialarına "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek cevap vermişti.

Şarkıcının eşi Serkan Sağdıç ise, konuyla ilgili olarak "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" açıklamasını yapmıştı.