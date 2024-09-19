Melek Mosso'dan samimi açıklamalar: 'Kilo aldım hamile değilim'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:44

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:44

Melek Mosso, Nişantaşı sokaklarında köpeğiyle dolaşırken basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Gazetecileri fark edince gülümseyen Mosso, "Sizden korkulur" diyerek espri yaptı ve soruları yanıtladı.

Yeni parçası "Yeri Var"ın çıkışından bahseden Mosso, "Çok güzel geri dönüşler aldım, onun keyfini sürüyorum. Konserlerim de devam ediyor. Bu yıl sahnelerimde çok daha fazla detaya yer vereceğiz; dünya starlarını takip ediyoruz, çok güzel görsel şovlar olacak" dedi.

Eşi Serkan Sağdıç ile evliliğinin çok güzel gittiğini söyleyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Çok eğleniyoruz, evde bol bol dans ediyoruz. DJ'lik yapıyor, kendi kendimize çalıp, söylemeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso, "Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?" sorusuna ise, "O bu işlere girmesin, sektörel anlamda çok iç içe olmayı istemem. Sevgimiz bir işimiz ayrı olsun; 'Çok görüşmek, tez ayrılık getirir' derler. Bence biraz özlemek gerekiyor" yanıtını verdi.

Hamile olduğu iddialarına da açıklık getiren Mosso, "Arkadaşlar buradan söylüyorum, kilo aldım biraz, hamile değilim" dedi.

Son dönemde birçok şarkıcının sahnesine seyirciler tarafından çeşitli maddeler atıldığını hatırlatan Mosso, "Benim de daha önce başıma geldi, ayağım şişmişti. Dinleyici kitlesi, saygı ve sevgiyi karıştırıyor. Kafama çiçek atmayın, aramıza telefon girmesin; şarkımı dinleyin, bana eşlik edin, çok zor değil bunu yapmak" şeklinde konuştu.