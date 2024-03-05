Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:26

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:26

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, X hesabı üzerinden Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşımda bulundu.

X hesabını çok aktif kullanan Gökçek, zaman zaman aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz'un bulunduğu sanatçıları hedef alıyordu.

Gökçek son olarak Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşımda bulundu. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek'e sosyal medyadan gelen tepkiler geçikmedi.

Gökçek paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fa..şeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fa..şeliği becerir mi?" yazdı.







